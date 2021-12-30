شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عودة ملصقات التباعد الجسدي في جنبات المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت رئاسة شؤون الحرمين وضع ملصقات التباعد بين المصلين في المسجد الحرام، وذلك تطبيقا لقرار إعادة تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين الشريفين اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا اليوم الخميس ٢٦-٥-١٤٤٣ الموافق ٣٠-١٢-٢٠٢١.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتخذت كافة الاحتياطات الصحية لتوفير الأمن الصحي والبيئة التعبدية الصحية الآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين والمحافظة على الإنسان والمكان مع توفير جميع الخدمات وفق توجيهات القيادة وحرصها على سلامة المجتمع والإنسان والمكان.