97.6% نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية.. و94.2 مليون جرعة لقاح بدول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إحصائيات فيروس كورونا كوفيد-19، الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى تاريخ 29 ديسمبر 2021م.

وتجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي 94.2 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.6% بحسب مركز الإحصاء الخليجي.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 94.273.291 جرعة.

كما أوضح مركز الإحصاء الخليجي أن الإصابات المؤكدة بلغت في دول الخليج 2.563.365، فيما بلغت حالات التعافي 2.518.881 حالة، وبلغت حالات الوفاة 19.628 حالة حتى أمس.

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