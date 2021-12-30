من خفيفة إلى شبه غزيرة.. الحصيني يكشف خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار فرص هطول الأمطار الديمية المتفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، على أجزاء من مناطق المملكة، خلال الـ36 ساعة القادمة.

وقال «الحصيني»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «مازالت فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة من مكان الى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة، إن شاء الله خلال 36 ساعة القادمة، من اليوم الخميس 5/26 لنهار الجمعة 1443/5/27هـ».

وأضاف: «الحالة المطرية ستكون على أجزاء من مناطق الرياض ومكة والشرقية والباحة وعسير وجازان وشرق الشمالية والجوف والقصيم وحائل، تمتد الى الكويت وقطر والبحرين وعُمان».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة التي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، حتى ساعات المساء.

وتشمل تلك الحالة منطقة جازان، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، وتحديدا في «أبو عريش، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، فيفا، هروب».

كما تتأثر بالأمطار الرعدية منطقة عسير «بيشة، تثليث، طريب»، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، فيما تتأثر منطقة الباحة بذات الحالة، بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، وتحديدا في «الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة».

أما منطقة مكة المكرمة، فتتأثر بحالة مماثلة بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، وتحديدا في «اضم، السيل الكبير، الشفا، الطائف، العرضيات، الهدا، سبت الجارة، عشيرة، قيا، ميسان».

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