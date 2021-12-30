القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية

ضبط عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لجرائم نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن... خميس مشيط : دوت الخليج خميس مشيط : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1443 هـ 26 جمادى الأولى 1443 هـ

استمرار هطول الأمطار على 11 منطقة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1443 هـ 26 جمادى الأولى 1443 هـ

عاجل | مشروع لمراقبة أموال الأوقاف تعتزم الهيئة العامة للأوقاف، الاستعانة ببيت خبرة لتنفيذ مشروع مراجعة وتطوير أعمال إدارة مكافحة الجرائم المالية، والذي يهدف إلى... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 26 جمادى الأولى 1443 هـ 26 جمادى الأولى 1443 هـ

أمطار الشتاء تغمر 6 مناطق وإرباك مروري بالعاصمة شهد عدد من مدن ومحافظات المملكة أمس أمطارا شتوية، شملت الخفجي والنعيرية في المنطقة الشرقية ومدينة الباحة والعاصمة الرياض، كما هطلت... جازان : محمد الحسين ومؤيد معافا وأبها : سعد آل عمار جازان : محمد الحسين ومؤيد معافا وأبها : سعد آل عمار 25 جمادى الأولى 1443 هـ 25 جمادى الأولى 1443 هـ

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