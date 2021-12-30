شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية و«ثقة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وشركة ثقة، مذكرة تفاهم، للتعاون المشترك في نطاق المشروعات والفرص المحتملة.

وتضمنت المذكرة مجالات متنوعة للتعاون بين الطرفين، هي: بناء مصادر البيانات اللغوية، وأرشفتها وتحليلها وإتاحتها، وتطوير التطبيقات الحاسوبية لبناء المعاجم الإلكترونية واستعمالها، وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم اللغة العربية وإنتاجها، وتطوير الأدوات الحاسوبية لتسريع وتيرة الأبحاث في مجال حوسبة اللغة العربية، وإنتاج الأبحاث النظرية والتطبيقية في معالجة الآلية للغة العربية، وتطوير وابتكار أدوات وتقنيات تعليم اللغة العربية وتعلمها، وبناء منصات وتطبيقات اللغة العربية على الحاسب الآلي والأجهزة الذكية وشبكة الإنترنت.

وتأتي هذه المذكرة لتحقيق أهداف المجمع الرئيسة في خدمة اللغة العربية، وتمكين استخدامها وزيادة محتواها العربي في الشبكة العنكبوتية، كما ستسهم المذكرة في تحقيق أهداف المجمع الإستراتيجية، والمتمثلة في بناء المدونات اللغوية والمعاجم العربية المعاصرة، والعمل على تسريع وتيرة البحث التقني المتطور في مختلف مجالات اللغة العربية، بما يعزز نشر المعرفة والوعي باللغة العربية، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030.