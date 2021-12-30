شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المجمع التعليمي للبنات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن المدير العام للتعليم بجدة د. سعد المسعودي، أمس الأول، المجمع التعليمي للبنات بحي المروة التابع لمكتب التعليم بشمال جدة «بنات»، الذي يشتمل على ثلاث مراحل دراسية ابتدائي، متوسط، ثانوي، بحضور مساعد مدير عام تعليم جدة للخدمات المساندة عبدالعزيز الرفاعي والمساعدة للشؤون التعليمية «بنات» منال اللهيبي ومديرة مكتب التعليم بشمال جدة بنات أماني باعكضة.

وتجول المسعودي على مرافق مدرسة المرحلة الابتدائية، شملت الفصول الدراسية والفناء الداخلي والخارجي، كما تفقد مخارج الطوارئ والمقصف والمعامل وغيرها من المرافق التي نفذت وفق أحدث المواصفات لتوفير البيئة الجاذبة والآمنة لمنسوبات المدرسة.

وأوضح د. المسعودي أن مجمع المروة الجديد يأتي ضمن المشاريع التعليمية الجديدة التي كان من ضمنها مجمع حي الوزيرية الذي جرى تدشينه مؤخرا، مضيفا أن ما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة هو امتداد للجهود المباركة للارتقاء بالتعليم والتعلم في المملكة.