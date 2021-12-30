شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتوفير مترجمين لـ«لغة الإشارة» في الجهات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أهمية لغة الإشارة، وتوافر مترجم لها في الجهات الخدمية؛ لتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، وخدمتهم بالشكل المطلوب.

وأشار سموه، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية بالمنطقة الشرقية علي الحلافي، يرافقه أعضاء المجلس، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، إلى ضرورة دعم ذوي الإعاقة السمعية، وتمكينهم من خدمة المجتمع، والمساهمة في نهضة الوطن.

وبارك سموه توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة المنطقة الشرقية، والجمعية السعودية للإعاقة السمعية، ووقّع عن الإمارة وكيل الإمارة د. خالد البتال، وعن الجمعية علي الحلافي.

ونصت الاتفاقية على التعاون بين الإمارة والجمعية لتوفير مترجمين للغة الإشارة لتسهيل تعاملات ذوي الإعاقة السمعية، وتقديم الخدمات لهم.

ورفع الحلافي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجمعية وبرامجها في المنطقة، واهتمامه الكبير بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص سموه على تسهيل وتجويد حياتهم.