شكرا لقرائتكم خبر عن 603 آلاف زهرة وشجرة تزين طرق وميادين وحدائق رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 600.000 زهرة موسمية متنوعة، و3000 شجرة وشجيرة متنوعة، ومسطحات خضراء بمساحة 3000 متر مربع، في محافظة رأس تنورة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لزيادة الغطاء النباتي والرقعة الخضراء.

وأكدت الأمانة أن الزراعة ستشمل جميع أنحاء محافظة رأس تنورة، لتحويلها إلى مدينة خضراء، بإطلاق حملات زراعية مكثفة لتغطية الطرقات والحدائق العامة والميادين في المحافظة كافة بأعداد كبيرة من الأشجار والزهور المتنوعة الأشكال والأصناف؛ لتضفي بعداً جمالياً على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.