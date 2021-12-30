شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر في الخليج.. 60 نوعا لـ«الشعب المرجانية» في محمية الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع عدد من المختصين، من موظفي مكتبة الجبيل العامة، على مشتل المانجروف، وموقع الطيور المهاجرة، ومنطقة التلوث النفطي في محمية الجبيل للأحياء الفطرية، بإشراف مدير المحمية خالد الشيخ، وبرفقة المرشد السياحي عبدالناصر الهتلان.

وأبدى مدير المكتبة خالد العتيبي إعجابه بما شملته الزيارة، التي جسّدت ارتباط البيئة البحرية والبرية بالإنسان، من خلال ما شاهده أثناء التعرف على مشتل المانجروف، وموقع الطيور المهاجرة، ومنطقة التلوث النفطي.

فيما كشف أمين المكتبة زاهر الزاهر أن المكتبة تعمل على خطة لزيارة كافة الأماكن التاريخية والأثرية والتراثية بمحافظة الجبيل، موضحًا أن هذه الرحلة من أهم الرحلات؛ كونها مرتبطة بعدة مواقع بحرية وبيئية وبرية.

من ناحيته، قال المرشد السياحي عبدالناصر الهتلان: إن محمية الجبيل هي أول محمية طبيعية في الخليج العربي، وتبلغ مساحتها 2410 كم2، وتقع شمال مدينة الجبيل على امتداد الشاطئ الغربي للخليج العربي من جزيرة بوعلي جنوبًا حتى رأس الخير، موضحًا أنها تشمل أكبر تجمع للشعب المرجانية في الخليج، وتضم 60 نوعًا من المرجان البحرية من أصل 70 نوعًا في الخليج، علمًا بأن جزيرة جنا وجزيرة كران تعتبران من أهم المواقع في العالم للسلحفاة البحرية، بالإضافة إلى الطيور.

وبيّن أن المحمية تضم أكثر من 100 منطقة طبيعية، منها 47 منطقة بحرية، وعدد كبير من الخلجان، وخمس جزر، أهمها جزيرة كاران، وتحتوي على أنواع متباينة من الأحياء الفطرية.