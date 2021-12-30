شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشيد بالنجاحات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما يحققه الأشخاص ذوي الإعاقة من نجاحات في الرياضات المختلفة، والإصرار على التميز والمنافسة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء خالد القرينيس، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

وقدم القرينيس تقريراً لسموه عن أنشطة النادي والبطولات، التي حصل عليها اللاعبون ومشاركاتهم الرياضية.

ورفع رئيس مجلس إدارة النادي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للأنشطة الرياضية لذوي الإعاقة ودعمهم لتحقيق التطلعات وتحقيق مراكز متقدمة في المحافل الرياضية.