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آل الشيخ: تطبيق التدابير الوقائية واجب شرعي

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الدمام - شريف احمد - قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ: إن ارتفاع منحنى إصابات بجانب ظهور المتحور أوميكرون يتطلب المزيد من التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتي تضمن بعد توفيق الله سلامة الجميع وهي واجب شرعي ومسئولية وطنية، ودعا المصلين أن يكونوا على قدر المسئولية ويعملوا معا لحماية الوطن من الوباء.

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جميع المصلين إلى ارتداء الكمامة خلال تواجدهم داخل المساجد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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