شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: تطبيق التدابير الوقائية واجب شرعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ: إن ارتفاع منحنى إصابات كورونا بجانب ظهور المتحور أوميكرون يتطلب المزيد من التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتي تضمن بعد توفيق الله سلامة الجميع وهي واجب شرعي ومسئولية وطنية، ودعا المصلين أن يكونوا على قدر المسئولية ويعملوا معا لحماية الوطن من الوباء.
ودعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جميع المصلين إلى ارتداء الكمامة خلال تواجدهم داخل المساجد.