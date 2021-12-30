نشرة «عاجل».. إطلاق نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في «أبشر أفراد» و«توكلنا».. و3 إجراءات لمواجهة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - نشرة «عاجل».. إطلاق نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في «أبشر أفراد» و«توكلنا».. و3 إجراءات لمواجهة انتشار كورونا

نشرت صحيفة «عاجل» عددًا من الأخبار على مدار الساعات الماضية تتعلق بالشأن المحلي والدولي والرياضي، أبرزها، تأكيد وزير الصحة على أهمية الالتزام بإجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وإطلاق نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق «أبشر أفراد»، و«توكلنا».

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

محلل طقس يكشف عن حالة مطرية جديدة على المملكة ويحدد موعدها

توقع محلل الطقس، عقيل العقيل، اليوم الأربعاء، أن تشهد معظم مناطق المملكة حالة مطرية أخرى بدءًا من الجمعة أكثر غزارة.

متحدث الدفاع المدني: عدد البلاغات جراء الحالة المطرية «صفر» بمعظم المناطق

قال متحدث الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي إن عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة «صفر» حتى الآن، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر.

«المرئي والمسموع» تعيد تطبيق الإجراءات الاحترازية في دور السينما اعتبارًا من الغد الخميس

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الأربعاء، عودة الإجراءات الاحترازية السابقة في دور السينما اعتبارًا من يوم الخميس 30 ديسمبر 2021.

قنصلية السعودية في دبي تصدر تنويًها للمواطنين بشأن أيام الدوام الرسمي الجديدة

أصدرت القنصلية السعودية في دبي، اليوم الأربعاء، تنويًها للمواطنين والمواطنات المقيمين هناك بشأن أيام الدوام الرسمي الجديدة.

استشاري الأمراض المعدية: العودة إلى الإجراءات الاحترازية مؤشر على وجود «قلق» من انتشار كورونا

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور مقبل الحديثي، إن العودة للإجراءات الاحترازية مؤشر على أن هناك قلقًا من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

بالفيديو.. متحدث «مكافحة المخدرات» يكشف تفاصيل ضبط أكثر من مليون قرص امفيتامين

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات نجحت في تعقب مهربين ومستقبلي المواد المخدرة في المملكة.

وزيرالصحة: 3 إجراءات مهمة لمواجهة انتشار كورونا

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

«الأحوال المدنية» تطلق نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق «أبشر أفراد» و«توكلنا»

أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد» تحت مسمى «سجل الأسرة الرقمي»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

بالفيديو.. الزعاق: 3 علامات تنذر بالبرودة الشديدة وهبوب الرياح الشمالية

قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق، إن دخول وخروج المواسم له دلائل نباتية وحشرية وظواهر مناخية.

القبض على 3 مقيمين سرقوا محلات تجارية في مكة المكرمة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، القبض على 3 مقيمين سرقوا محلات تجارية.

تونس تفتح تحقيق في وفاة السبسي.. وحديث عن «ظروف مريبة»

عادت قضية وفاة الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، لتطفو من جديد على السطح، مع إعلان وزيرة العدل، اليوم الأربعاء، التقدم بطلب رسمي لفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الرئيس السابق.

تعليق حركة الملاحة بمضيق البوسفور بعد تعطل سفينة طولها 70 متراً

أفادت «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل، بأن السلطات التركية علقت، حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة طولها 70 متراً.

الأخطاء «الغريبة» تدفع الفتح لشكوى الحكم خالد صلوي

تقدمت إدارة نادي الفتح بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد الحكم خالد صلوي الذي أدار مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد ببطولة كأس الملك.

ضربة قوية للهلال قبل مواجهة الفيصلي في دوري المحترفين

تلقى نادي الهلال ضربة قوية قبل مواجهة نظيره الفيصلي، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.