الملك سلمان يُبارك مشاريع ولي العهد المستقبلية.. ويؤكد: للمملكة أدوار محورية في السياسة العالمية

الرياض - محمد عبدالله - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باركنا إطلاق سمو ولي العهد العديد من المشاريع ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمةً للناتج المحلي.

وأضاف خلال الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، أشكر المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، وأبنائي الجنود البواسل في جميع القطاعات، وفي الحدّ الجنوبي.

وأكمل، أن مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.

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