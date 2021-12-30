بدءًا من اليوم.. «البلديات» تكثف جولاتها الرقابية والتفتيشية للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، تكثيف جولاتها الرقابية والتفتيشية في المحلات والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بكورونا.

وشددت الوزارة على أنه يجب ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

كانت وزارة الصحة أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت، تسجيل (744) حالة مؤكدة وتعافي (231) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (43) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (554665) حالة، وعدد حالات التعافي (541388) حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة لـ(8874) حالة، رحمهم الله جميعًا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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