مع دفء الحطب والفرو التقليدي.. السفير الفرنسي يقضي ليلة شتوية في صحراء الرياض

الرياض - محمد عبدالله - غرد سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ مثمنا جمال صحراء الرياض وتأثره بها.

وقال لودوفيك، بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، باللغتين العربية والفرنسية: إن من أروع ما يكون في ليلة شتاء بصحراء الرياض مرتدين الفروة التقليدية حول موقد الحطب ومع القهوة السعودية.

ومعروف عن السفير الفرنسي لدى المملكة حبه لطبيعتها الخلابة وصحرائها الجميلة وسبق له أن أشاد بمحافظة العلا، قائلًا: إنها ستصبح إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية، لما تملكه من مكونات طبيعية خلابة وتاريخ وآثار متنوعة تعود إلى آلاف السنين، وسيكون لها مستقبل مشرق لكونها بيئة جاذبة للجميع.

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