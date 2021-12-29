طلاب وطالبات «خيركم» يتأهلون لنهائيات جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن

الرياض - محمد عبدالله - احتكر طلاب وطالبات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة الصدارة في ثمانية فروع خلال مشاركتهم في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ23 على مستوى منطقة مكة المكرمة.

وهنأ رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي الطلاب والطالبات الفائزين بالمراكز الأولى مبينًا أن هذا الانجاز هو بفضل الله أولًا، ثم بالتعاون الكبير بين الجمعية وأولياء الأمور من خلال البرامج المكثفة وحلقة المسابقات التي خرجت العديد من المتميزين على مستوى المملكة، والتي شرفوها في المحافل القرآنية الدولية.

وفي السياق نفسه احتفت خيركم يوم أمس بالفائزين بالمراكز الأولى وذلك بحضور جميع المشاركين، والذين وجه لهم مدير عام الجمعية الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي كلمة أشاد فيها بتميزهم ومثنياً على دور معلميهم وعائلاتهم والتي تكاتفت مع الجمعية؛ ليكون ثمرتها أوائل على مستوى المنطقة في أغلى المسابقات.

هذا وسيشارك الأوائل الثمانية في المرحلة النهائية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره والتي ستقام على مستوى المملكة، وهم: سندس خالد بديوى (فرع القراءات)، رغد حسين آل فرحان (الفرع الأول)، هبة ماجد الصفدي (الفرع الثاني)، أصالة صالح الزهراني (الفرع الثالث)، أمل علاء الدين بالي ( الفرع الرابع ) ، عبدالقادر مروان صقعه (الفرع الرابع)، أنس يوسف عبدالجواد (الفرع الخامس)، أمل منصور الخرماني (الفرع الخامس).

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