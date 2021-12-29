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وزير الصحة: 3 إجراءات مهمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس .

وقال الجلاجل، عبر حسابه الرسمي في تويتر: «إن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد، والمسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية ضرورة للحد من مخاطر انتشار الفيروس».

وأضاف فهد الجلاجل: «نحن نعتمد على وعي المجتمع حتى نتجاوز معاً هذه المرحلة».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (744) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله، وتسجيل (231) حالة تعافي؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (541,388) حالة ولله الحمد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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