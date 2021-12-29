وزير الصحة: 3 إجراءات مهمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الجلاجل، عبر حسابه الرسمي في تويتر: «إن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد، والمسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية ضرورة للحد من مخاطر انتشار الفيروس».

وأضاف فهد الجلاجل: «نحن نعتمد على وعي المجتمع حتى نتجاوز معاً هذه المرحلة».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (744) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله، وتسجيل (231) حالة تعافي؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (541,388) حالة ولله الحمد.

اقرأ أيضًا:

إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية.. وتسجيل 43 حالة حرجة