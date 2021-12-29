ناقش أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، خطة الطوارئ للأمطار والسيول في مكة المكرمة بحضور مدير الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المكلف العقيد موسى الشمراني، ومدير العمليات بالدفاع المدني العقيد نوار العصيمي، والمقدم ماجد النفيعي، وبمشاركة العقيد عبدالعزيز العتيبي من الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة.
واستعرض خلال اللقاء أعمال التهيئة والاستعداد لموسم الأمطار من خلال خطة الطوارئ المعتمدة بالأمانة، وتنقسم الخطة إلى ما قبل هطول الأمطار وأثناء وبعد الأمطار، بهدف مواجهة السيول وتجمّعات مياه الأمطار في أنحاء مكة المكرمة والمراكز والقرى التابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر خطة للطوارئ بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.