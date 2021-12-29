التعليم يستعد للاختبارات الدولية

تستعد وزارة التعليم لتنفيذ اختبارات محاكية، في القراءة والعلوم والرياضيات، حضورياً وعن بُعد عبر منصة «مدرستي»، وذلك ضمن جهودها للاستعداد مبكراً للاختبارات الدولية، من خلال تنمية مهارات الطلاب والطالبات، وتأهيلهم لأداء تلك الاختبارات، والاستفادة من نتائجها في الرفع من نواتج التعلّم، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية.

اختبارات محاكية

وتواصل الوزارة تأهيل الطلبة على الاختبارات الدولية وتنمية مهاراتهم، من خلال إجراء الاختبارات المحاكية لـ PIRLS، في الفهم القرائي والكتابي للطلبة من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي بشكل فصلي، والاختبارات المحاكية لـ PISA بشكل أسبوعي، للطلبة من الثالث متوسط إلى الثاني الثانوي، إلى جانب نماذج الاختبارات المحاكية، لاختبار TIMSS لدراسة تقدّم طلبة في العلوم والرياضيات، من الثالث ابتدائي إلى الثاني متوسط.

تحسين المخرجات

ويسهم تحليل نتائج الطلبة في الاختبارات الدولية، في تحسين مخرجات العملية التعليمية، وذلك من خلال عرض النتائج للمعلمين، وتحديد نواحي الضعف وتقديم المعالجات اللازمة للطالب والطالبة، ومناقشة مستوى أداء الطلبة لكل مدرسة، من قبل مدير المدرسة والمشرف التربوي مع المعلمين، وكذلك تقديم خطط علاجية من قبل المشرف التربوي، للرفع من نواتج التعلّم والمعالجات اللازمة، على مستوى المعلمين، ومتابعة إدارات ومكاتب التعليم لمتوسط أداء الطلبة، وتقديم الدعم للمشرفين، للتأكد من جودة التنفيذ على مستوى المدارس، إضافة إلى عقد ورش لمناقشة أداء الطلبة في الاختبارات المحاكية، وتقديم البرامج اللازمة، ومتابعتهم والتأكد من دخولهم بتلك الاختبارات.