القبض على 3 مقيمين سرقوا محال تجارية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية في المنطقة قبضت على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد أن أقدموا على سرقة محال تجارية وذلك بدخول هذه المحال وطلب البضاعة ومن ثم سرقة البضاعة وعدم دفع قيمتها والهرب من الموقع.

وأضاف أنه تم إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.