شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 12 مخالفًا بحوزتهم 42 م3 من الحطب المحلي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (12) مواطناً مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وتخزينهم (42) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مدينة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة نقل أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات، تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.