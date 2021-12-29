شكرا لقرائتكم خبر اختبارات بديلة لطلاب التعليم العالي في حالة الإصابة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتزامن فترة الاختبارات الجامعية الحالية مع ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، بجانب ما نشهده من ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت أمس 744 حالة إصابة جديدة؛ لذا تنتاب طلاب التعليم العالي مخاوف هل يتم تجاهل أعراض كورونا والفحص، وما آلية اختبار من تثبت إصابته بفيروس كورونا، وكيف سيؤثر ذلك على سير عمليته التعليمية؟.

نقلت «مكة» مخاوف طلاب إلى الجهات المختصة، وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري أن المادة الـ12 من لائحة الدراسة والاختبارات نصت على أنه من لم يتمكن من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية، في حالات الضرورة القصوى، قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارا بديلا خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل، والإصابة بفيروس كورونا هي من ضمن هذه الأعذار.

كما أكد أهمية تقيد الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات بكافة الإجراءات الاحترازية في الحرم الجامعي ومرافقه حفاظا على صحتهم وأسرهم ومجتمعهم.

وكانت الجامعات اعتمدت، عودة الدراسة حضوريا في مؤسسات التعليم الجامعي، وأكدت أن الاختبارات حضورية لطلاب الانتظام والانتساب في الجامعات نظرا للنتائج الإيجابية التي وصلت إليها نسبة المحصنين، مشددة على اتباع الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى وجود غرفة للعزل داخل المنشأة جيدة التهوية، تتوفر فيها سبل الوقاية مثل الكمامات والجل الكحولي.