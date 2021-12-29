اختبارات بديلة لطلاب التعليم العالي في حالة الإصابة بكورونا

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نقلت «مكة» مخاوف طلاب إلى الجهات المختصة، وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري أن المادة الـ12 من لائحة الدراسة والاختبارات نصت على أنه من لم يتمكن من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية، في حالات الضرورة القصوى، قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارا بديلا خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل، والإصابة بفيروس كورونا هي من ضمن هذه الأعذار.
كما أكد أهمية تقيد الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات بكافة الإجراءات الاحترازية في الحرم الجامعي ومرافقه حفاظا على صحتهم وأسرهم ومجتمعهم.
وكانت الجامعات اعتمدت، عودة الدراسة حضوريا في مؤسسات التعليم الجامعي، وأكدت أن الاختبارات حضورية لطلاب الانتظام والانتساب في الجامعات نظرا للنتائج الإيجابية التي وصلت إليها نسبة المحصنين، مشددة على اتباع الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى وجود غرفة للعزل داخل المنشأة جيدة التهوية، تتوفر فيها سبل الوقاية مثل الكمامات والجل الكحولي.
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