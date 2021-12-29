شكرا لقرائتكم خبر معايير وضوابط لتشجير مخيمات المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعكف المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل على وضع مجموعة من المعايير لمبادرة تشجير مخيمات مشعر منى وعرفات خلال حج هذا العام، يراعي فيها الجانب الصحي والأمني، بهدف تلطيف وتحسين البيئة الداخلية للمخيم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل الدكتور ساعد الجهني لـ«مكة»، أن المجلس هذا العام وبالتعاون مع شركة كدانه تبني مبادرة تشجير المخيمات والتي ستضفي جوا مختلفا لم يكن له مثيل سابق في المشاعر المقدسة

وداخل المخيمات، حيث سيكون هنالك تحفيز لشركات ومؤسسات حجاج الداخل لتبني المبادرة من خلال طرحها عليهم تنافسيه، كأجمل مخيم ظهر بمظهر يطفئ على النفس الارتياح.

تحسين البيئة الداخلية

وأضاف «إن استثمار واستغلال فرص التحسين في المخيمات تختلف من مخيم إلى آخر بحسب المساحات المتاحة لكل مخيم، والتي ستعمل المخيمات على استغلالها في التشجير وتحسين البيئة الداخلية، وعليه سيقيم كل مخيم بناء على قدرته على استثمار الفرص المتاحة في الزوايا والممرات ونحوها».

ولفت إلى أن التشجير داخل المخيمات سيكون طبيعيا ويعمل المجلس على استدامته وتحسينه، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الحج والعمرة بتخصيص المخيمات عدة سنوات للشركات والمؤسسات، كل في موقعه، حتى يتسنى لكل منها المتابعة والتطوير لما تقوم به.

لجنة مشتركة

وأشار إلى وجود لجنة مشتركة بين المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل وشركة كدانة الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي بدورها أسندت التطوير لمقاولين متخصصين هم سيقومون بالتنفيذ داخل المخيمات والمشاعر المقدسة، مبينا أن المجلس التنسيقي يهيئ المخيمات لهذه المبادرة، والمقاولون سيعملون على تنفيذها، مضيفا أن مبادرة تشجير المخيمات بدأ المجلس التنسيقي العمل بها تجريبي العام الماضي بمشعر عرفات كتشجير موسمي.