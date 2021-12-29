شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «سجل الأسرة الرقمي» عبر تطبيقي «أبشر» و«توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" تحت مسمى "سجل الأسرة الرقمي"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن سجل الأسرة الرقمي سيسهل عملية التحقق من هوية أفراد الأسرة المضافين فيه، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات السجل بصورة إلكترونية عبر تطبيق "أبشر افراد" متضمنًا رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة على الجهاز الذكي للاستفادة منه دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وأشار الجاسر إلى أن سجل الأسرة الرقمي سيكون متاحا أيضا في تطبيق "توكلنا " عبر المحفظة الرقمية، مبينًا أن هذه الخدمة امتداد لتطوير التعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".