شكرا لقرائتكم خبر عن توجه لعودة النماذج التشغيلية بالمدارس حضوريا وعن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ " اليوم " بان هناك توجه بالعودة للنماذج التشغيلية التي وضعتها وزارة التعليم ( حضوريا وعن بعد) حسب الكثافة العددية لكل مدرسة وفق ما تصدره هيئة الصحة العامة «وقاية» بعد اقرار العودة الى الالتزام بالتباعد ولبس الكمامات في المواقع المغلقة والمفتوحة ومن ضمنها المدارس والجامعات ، مشيراً الى انه فيما يخص التباعد فان وزارة التعليم تعمل وفق البرتوكولات الصحية المبلغة من هيئة الصحة العامة (وقاية) واي تحديث يتم العمل به بما يحقق سلامه الطلبة واسرهم ومجتمعهم موكدا بان ادارات المدارس ومنسوبيها لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع كافة الاحتمالات التي سيتم تنفيذها لحماية وسلامة الطلاب ومنسوبي المدارس