شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تُنفذ حملة رقابية على 120صيدلية لتوفير الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تفعيل الرقابة بالتأكد من توفر كميات كافية من الأدوية الذي يكفل خدمة المرضى

- أهمية الاطلاع على قائمة الأدوية المسجلة والمنشورة بموقع هيئة الغذاء والدواء

نفذت ادارة الرقابة والالتزام بصحة الشرقية حمله وزارية على الصيدليات للتأكد من توفر الأدوية العامة الأولية في الصيدليات الخاصة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من تنفيذها.

من جانبه أكد مدير العلاقات بصحة الشرقية مطلق الجلعود، على تفعيل دور صحة الشرقية الرقابي بالتأكد من توفر كميات كافية من الأدوية، الذي يكفل خدمة المرضى، مبينا أنه تم زيارة أكثر من 120صيدلية والتأكد من توفر الأدوية.