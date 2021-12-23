بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بترميم مسجد التوبة الأثري بتبوك عاجلًا

الرياض - محمد عبدالله - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، د. عبداللطيف آل الشيخ، بترميم مسجد التوبة الأثري، في مدينة تبوك، بصفة عاجلة.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية –عبر تويتر- أن الوزير آل الشيح وجه خلال زيارته التفقّدية لـمسجد «الرسول» أو «التوبة» الأثري، بمدينة تبوك، بإعداد الدراسة الكاملة لترميمه، مع المحافظة على الطراز المعماري الحالي وبصفة عاجلة.

في السياق ذاته، قال وزير الشؤون الإسلامية، خلال زيارته التفقدية لفرع الوزارة بمنطقة تبوك، إن خادم الحرمين الشريفين يحمل لواء نشر منهج الوسطية والاعتدال، ومحاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله.

وأضاف أن ما يبذله الملك سلمان، انعكس اليوم بانتشار الأمن والأمان، والحرص على بناء الوطن، وهو مصدر اعتزاز وفخر لكل مواطن.

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