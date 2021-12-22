ويأتي مشروع تطوير المنصة الإلكترونية للمستفيدين وما تتضمنه من خدمات ضمن المشاريع المخطط إطلاقها في عام 2022م، حيث عمل الصندوق خلال الفترة الماضية على توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقد شراكات إستراتيجية مع كافة القطاعات ذات العلاقة تشمل الدعم المباشر، والتدريب والتوظيف، والمسح الميداني للمستفيدين، بهدف تفعيل الدور التنموي للصندوق وخدمة مستفيديه بشكل مستدام.
ويعمل الصندوق وفق خطة إستراتيجية ترتكز على الشمولية في ثلاثة اتجاهات تشمل: التميز المؤسسي في تحقيق 11 هدفاً استراتيجياً، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصندوق ومستفيديه من خلال تقديم 80 مبادرة، والتنوع في الخدمات المقدمة بما يحقق ضمان استدامتها من خلال قياس 29 مؤشراً للأداء.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ينتهي من تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.