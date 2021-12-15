شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: دمرنا أحد المواقع السرية للقدرات النوعية لمديرية أزال بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في العاصمة صنعاء.

وأوضح التحالف أن العملية تأتي استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين.

كما أعلن التحالف تدمير أحد المواقع السرية للقدرات النوعية بمديرية أزال في صنعاء.

وقال التحالف: إنه تم تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ الباليستية، وكذلك تدمير 4 مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة.

وشدد على أن تدمير القدرات وتحييد التهديد يتطلب استمرار العملية لتحقيق أهدافها.