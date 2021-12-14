الطلبة السعوديون يحققون 10 ميداليات في معرض ITEX 2021

وحصد ثلاثة من طلاب وطالبات المملكة ميداليات ذهبية، وهم؛ أنس فواز عرفات في مسار الطاقة الشمسية، وندى عبدالرحمن الهاجري في مسار البيئة، وعبدالله أنور الحمدات في مسار البيئة، ونال ستة طلبة ميداليات فضية، وهم؛ لولوة المرزوقي مسار المختبرات الطبية، محمد مختار السلمان مسار ابتكار الروبوت، رغد محمد عسيري في مسار التعلّم الرقمي، لمى عبدالرحمن الأهدل في مسار العلوم الطبية، جوانا رياض البيشي في مسار الطب، فيصل فهد المحيش في مسار العلوم، فيما فاز الطالب زياد علي الجعفري بالميدالية البرونزية في مجال أطفال التوحّد.
وكانت وزارة التعليم قد عقدت برنامجاً تأهيلياً للطلبة الموهوبين المرشحين للمشاركة في(ITEX 2021) في عدد من المسارات بمشاريع ترشحت على مستوى المملكة، على مدار ثلاثة أيام بإشراف عدد من المدربين المؤهلين في هذا المجال، وتم خلالها استعراض مشاريع الطلبة، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب الطلبة المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام، بما يسهم في تعزيز بناء الإنسان وفق مستهدفات رؤية 2030.
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