السعودية | “الملكية الفكرية” توقع برنامج شراكة مع مكتب البراءات الأوروبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الخميس، برنامج الشراكة المعززة مع مكتب البراءات الأوروبي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم في مجال الملكية الفكرية الموقعة بين الجانبين.

وتنعكس الشراكة المعززة بشكل إيجابي على المملكة فيما يخص تحقيق الموائمة والتكامل في إجراءات فحص طلبات براءات الاختراع، ورفع مستوى جودة وموثوقية تقارير الفحص الصادرة عن الهيئة.

يشار إلى أن توقيع الشراكة المعززة يجعل المملكة الشريك رقم 10 مع مكتب البراءات الأوروبي، مما سيساهم في تطوير عمليات تسجيل طلبات براءات الاختراع في المملكة.