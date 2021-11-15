محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن سبب وفاة القيادي المؤتمري الشيخ ياسر العواضي صباح اليوم

توفي القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، الشيخ ياسر العواضي، في القاهرة، إثر ازمة صحية مفاجئة.

وقال طارق لعواضي شقيق الشيخ أنه توفي اليوم اثر مرض مفاجى في أحد مستشفيات القاهرة دون ان يكشف تفاصيل اكثر عن سبب الوفاة.

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