6 فوائد لحليب الأم.. الصحة تقدم دليلًا عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
قدمت وزارة الصحة عدة نصائح للأمهات المرضعات عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها للطفل ونموه.
ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” دليلًا تضمن أهم النقاط التي يجب على الأم معرفتها عن الرضاعة الطبيعية.
وجاء في الدليل أن الرضاعة الطبيعية للرضيع لها فوائد عديدة تتمثل في توفير العناصر الغذائية اللازمة، كما أنها تقلل الإصابة بالمخص والإسهال، تقوي مناعة الطفل، تقلل الإصابة بالسمنة والسكري، حليب الأم أسهل بالهضم من الصناعي، تقلل الإصابة بحساسية الحليب والأكزيم.
كما كشف الدليل عن علامات الشبع التي يظهرها الرضيع والتي تشمل البطء في الرضاعة، الانفصال عن الثدي، إرخاء اليدين والذراعين والساقين.
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