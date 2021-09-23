، وزير خارجية أمريكا مهنئًا المملكة باليوم الوطني: تجمعنا ثمانية عقود من الشراكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلينكن: تعاون وصداقة متبادلة وقوة روابطنا دفعت ازدهار دولتيْنا وعززت أمن المنطقة

هنّأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن، المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الوزير في بيان على موقع الخارجية الأمريكية اليوم: تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ثمانية عقود من الشراكة والتعاون والصداقة المتبادلة، وقد دفعت قوة روابطنا ازدهار دولتيْنا، وعززت أمن المنطقة.

وتابع: نحن بصدد توسيع نطاق تعاوننا؛ بما في ذلك من خلال مواجهة تحدي أزمة المناخ ودعم استجابة دولية قوية لجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الواسع. ونحن نعمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وصياغة مستقبل يسوده السلام والازدهار الاقتصادي.

واختتم بقوله: أرسل أطيب التمنيات لشعب المملكة العربية السعودية، وأتمنى لهم يومًا وطنيًّا سعيدًا وعامًا ناجحًا.