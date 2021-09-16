شرطة الرياض تكشف ملابسات مقطع الاعتداء على امرأة وتعلن ضبط الفاعل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأربعاء، الإطاحة بمواطن ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على امرأة بأحد المرافق العامة بمحافظة الخرج.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اعتداء رجل على امرأة بأحد المرافق العامة بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأشارت إلى أنه تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أنه نتيجة خلاف عائلي مع زوجته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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