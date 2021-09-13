، بالفيديو.. سياسي كويتي: المملكة بريئة من 11 سبتمبر لأنها تحارب الإرهاب ،

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أكد الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية من دولة الكويت الدكتور عايد المناع أن السعودية بريئة تماماً من حادثة 11 سبتمبر؛ لأن هذا ليس من أخلاقها ولا من سلوكها، ولا على مصلحتها إطلاقاً، مشيداً بجهود المملكة في التصدي للإرهاب ومكافحته بكل الجوانب.
جاء ذلك خلال استضافته على قناة "سعودي 24" الفضائية عبر برنامج "ما وراء الحدث"، حيث قال: إن كل من لديه عقل يدرك أن السعودية لا يمكن أن تُقدِم على مثل هذا النوع من الهجمات الارهابية ولا تؤيده، مشيراً إلى أن السعودية تحارب هذه الأحداث؛ لأنها أكثر المتضررين من الإرهاب.
وأضاف "المناع" أن المملكة سبقت أمريكا وغيرها في التصدي للإرهاب، وخاضت معارك دامية، وقدّمت أرواحاً في سبيل ذلك، ويحتاج إلى تحقيق أكثر، وكيف لطائرة أن تسير فوق مدن دون رقابة.
وختم: لا شك أن السعودية بريئة تماماً من هذه الحادثة؛ لأن هذا ليس من أخلاقها ولا من سلوكها ولا على مصلحتها إطلاقاً، وبالتالي الحاقدون والذين ينظرون لهذه المنطقة وللسعودية بنظرة غير ودية ودونية وحاسدة هم من يتهمون المملكة في ذلك.— برامج قناة 24 السعودية (@saudi24_tv)
كل من لديه عقل يدرك ان السعودية لا يمكن ان تقدم على مثل هذا النوع من الهجمات الارهابية ولا تؤيده .. بل تحاربه وهي اكثر المتضررين من الارهاب— برامج قناة 24 السعودية (@saudi24_tv) September 12, 2021
◀️ د. عايد المناع
@ayedalmanna1
أكاديمي وباحث سياسي
الكويت🇰🇼
👈ما وراء الحدث pic.twitter.com/N5wLlh9Lt8
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 06:46 PM
أكد أنها سبقت أمريكا وغيرها في التصدي للإرهاب وخاضت معارك داميةبالفيديو.. سياسي كويتي: المملكة بريئة من 11 سبتمبر لأنها تحارب الإرهاب
أكد الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية من دولة الكويت الدكتور عايد المناع أن السعودية بريئة تماماً من حادثة 11 سبتمبر؛ لأن هذا ليس من أخلاقها ولا من سلوكها، ولا على مصلحتها إطلاقاً، مشيداً بجهود المملكة في التصدي للإرهاب ومكافحته بكل الجوانب.
جاء ذلك خلال استضافته على قناة "سعودي 24" الفضائية عبر برنامج "ما وراء الحدث"، حيث قال: إن كل من لديه عقل يدرك أن السعودية لا يمكن أن تُقدِم على مثل هذا النوع من الهجمات الارهابية ولا تؤيده، مشيراً إلى أن السعودية تحارب هذه الأحداث؛ لأنها أكثر المتضررين من الإرهاب.
وأضاف "المناع" أن المملكة سبقت أمريكا وغيرها في التصدي للإرهاب، وخاضت معارك دامية، وقدّمت أرواحاً في سبيل ذلك، ويحتاج إلى تحقيق أكثر، وكيف لطائرة أن تسير فوق مدن دون رقابة.
وختم: لا شك أن السعودية بريئة تماماً من هذه الحادثة؛ لأن هذا ليس من أخلاقها ولا من سلوكها ولا على مصلحتها إطلاقاً، وبالتالي الحاقدون والذين ينظرون لهذه المنطقة وللسعودية بنظرة غير ودية ودونية وحاسدة هم من يتهمون المملكة في ذلك.— برامج قناة 24 السعودية (@saudi24_tv)
كل من لديه عقل يدرك ان السعودية لا يمكن ان تقدم على مثل هذا النوع من الهجمات الارهابية ولا تؤيده .. بل تحاربه وهي اكثر المتضررين من الارهاب— برامج قناة 24 السعودية (@saudi24_tv) September 12, 2021
◀️ د. عايد المناع
@ayedalmanna1
أكاديمي وباحث سياسي
الكويت🇰🇼
👈ما وراء الحدث pic.twitter.com/N5wLlh9Lt8
، بالفيديو.. سياسي كويتي: المملكة بريئة من 11 سبتمبر لأنها تحارب الإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
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