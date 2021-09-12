شكرا لقرائتكم خبر عن 5500 زيارة تضبط 1600 مخالفة للعمل تحت أشعة الشمس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت فرق الرقابة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، منذ سريان قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في 15 يونيو 2021 م، 1603 مخالفات للعمل تحت أشعة الشمس المباشرة في المنطقة، من خلال 5598 زيارة نفذها المراقبون.

وأكد مدير فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن المقبل، أن الجولات الميدانية التي تمت منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخ 9 سبتمبر تشير إلى التزام وتقيد 3995 منشأة. موضحا أن قرار منع العمل تحت أشعة الشمس يسري من الساعة 12 ظهرا وحتى 3 ظهرا، وذلك حفاظا على سلامة العاملين من الأخطار الصحية المصاحبة للتعرض المباشر للشمس، ومن أجل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وبين المقبل أن الجولات وفرق التفتيش الميداني ستستمر في جولاتها في مختلف محافظات المنطقة حتى انتهاء آخر ساعة من الالتزام بالقرار، وذلك للتأكد من التزام جميع المنشآت المعنية بتطبيق القرار، مشددا على ضرورة تطبيق القرار للمساهمة في حماية العاملين وسلامة الجميع، داعيا للإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم الموحد 19911.

وأوضح مدير إدارة التفتيش بالإنابة بفرع الوزارة محمد القطان، أن فرق الرقابة الميدانية نفذت 5598 زيارة ميدانية منذ بدء التطبيق للقرار أسفرت عن رصد 1603 مخالفات للعمل تحت أشعة الشمس المباشرة في مختلف مواقع بالمنطقة الشرقية، مبينا أن القرار جاء عبر الفقرة «38» من جدول العقوبات، والتي تنص فيها اللائحة التنفيذية للعمل، على أن قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير، يعد مخالفة للمنشأة، لافتا إلى أن العقوبة تبلغ قيمتها 3000 ريال.