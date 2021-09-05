شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف جولة لمتابعة التوطين بالمجمعات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال شهر أغسطس المنصرم أكثر من 16 ألف زيارة ضبط خلالها 3220 مخالفة لأنظمة العمل وللإجراءات الاحترازية، كما جرى توجيه 298 إنذارًا للمنشآت المخالفة.

وأوضح مدير عام الفرع د. محمد الحربي أن الجولات الميدانية المستمرة والمفاجئة التي ينفذها الفرع على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض ومحافظاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل وتنفيذ قرارات التوطين، مؤكداً ضرورة تعاون المواطنين والمواطنات مع الوزارة بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق «معًا للرصد» المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد «19911».