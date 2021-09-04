شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة حفر الشوارع بالرفيعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الرفيعة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها الخدمية في معالجة حفر الشوارع، ودهان وطلاء الأرصفة، وذلك ضمن مشاركتها في مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

على جانب آخر، كانت البلدية قد بدأت تركيب البوث الخاص للتنظيم الإداري والتغيير والتواصل الإستراتيجي تمهيدا لانطلاق العمل، إنفاذا لمتطلبات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك تحت إشراف أمانة الشرقية سعيا لترسيخ مفهوم كفاءة الإنفاق لدى منسوبي الجهات الحكومية ورفع نتائج برنامج كفاءة الإنفاق.