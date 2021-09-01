أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، خلال اليومين الماضيين تعديات على أراضٍ حكومية بحي أم حبلين على مساحة 4.512.000 متر مربع، شملت الإزالة غرفا وأحواشا وعقوما ترابية وحضائر للأغنام. وأكدت اللجنة تنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.



كانت هذه تفاصيل خبر جدة : إزالة تعديات على أراض حكومية تتجاوز مساحتها 4 ملايين م2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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