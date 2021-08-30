شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ ماليزيا وقرغيزيا وترينيداد وتوباغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك ماليزيا، عبدالله بن السلطان أحمد شاه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس الجمهورية القرغيزية، صادير جباروف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، باولا ماي ويكس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرا، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ ولي العهد، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.