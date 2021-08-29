- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عرّفت مدينة الملك سعود الطبية حالة السكري الكاذب، بأنها حالة نادرة تتصف بكثرة إخراج كمية من البول، وغالباً ما يشعر الشخص بالعطش.
وأضافت المدينة، في تغريدة على حسابها بتويتر، تحت عنوان "عش بوعي"، أن الحالة تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الهرمون المتحكم في إدرار البول أو عدم استخدام الجسم له بشكل فعّال.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 09:58 AM
قالت: تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الهرمون المتحكم في الإدرار"سعود الطبية" عن السكري الكاذب: عطش شديد وكمية كبيرة من البول
عرّفت مدينة الملك سعود الطبية حالة السكري الكاذب، بأنها حالة نادرة تتصف بكثرة إخراج كمية من البول، وغالباً ما يشعر الشخص بالعطش.
وأضافت المدينة، في تغريدة على حسابها بتويتر، تحت عنوان "عش بوعي"، أن الحالة تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الهرمون المتحكم في إدرار البول أو عدم استخدام الجسم له بشكل فعّال.
، "سعود الطبية" عن السكري الكاذب: عطش شديد وكمية كبيرة من البول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "سعود الطبية" عن السكري الكاذب: عطش شديد وكمية كبيرة من البول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.