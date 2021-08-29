، "سعود الطبية" عن السكري الكاذب: عطش شديد وكمية كبيرة من البول ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الهرمون المتحكم في الإدرار

عرّفت مدينة الملك سعود الطبية حالة السكري الكاذب، بأنها حالة نادرة تتصف بكثرة إخراج كمية من البول، وغالباً ما يشعر الشخص بالعطش.

وأضافت المدينة، في تغريدة على حسابها بتويتر، تحت عنوان "عش بوعي"، أن الحالة تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الهرمون المتحكم في إدرار البول أو عدم استخدام الجسم له بشكل فعّال.