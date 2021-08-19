إنشاء وحدة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في وزارة العدل

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين تجربة المستفيدين.

أهداف وحدة الذكاء الاصطناعي

وأوضحت وزارة العدل، أن الوحدة الجديدة، تهدف إلى الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والمحلية في هذا المجال، ودعم الفرق العاملة ورفع كفاءتها، إضافة إلى الإشراف على الأعمال المتعلقة بتطوير خدمات الوزارة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال بناء إطار حوكمة للأعمال التطويرية والتشغيلية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والالتزام بالمعايير والضوابط ذات العلاقة.

رفع الكفاءة التشغيلية

وأضافت الوزارة، أن إنشاء الوحدة سينعكس على استراتيجيتها في تقنية المعلومات، مما سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، وتطوير التعاملات الإلكترونية.

وأكدت وزارة العدل ، المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، للتيسير على المستفيدين، واختصار الوقت والجهد عليهم، ورفع سقف الأداء والإنجاز.