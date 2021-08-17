«الأرصاد» عن طقس الثلاثاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة».

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وجنوبية غربية على باب المندب تتحول الى شمالية بسرعة 12-30كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.