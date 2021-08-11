، جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول للفترة الثانية لبرامج الماجستير المدفوعة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت جامعة تبوك -ممثلة في عمادة الدراسات العليا- عن موعد القبول للفترة الثانية لبرامج الماجستير المدفوعة للعام ١٤٤٣هـ، والذي بدأ التقديم فيه يوم الاثنين الموافق 1/ 1/ ١٤٤٣هـ، ويستمر حتى يوم الأحد القادم الموافق 7/ 1/ ١٤٤٣هـ.
وأوضحت العمادة كذلك أن البرامج المعلن عنها في الفترة الثانية هي ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، ماجستير أمن المعلومات، ماجستير العلوم في علم البيانات، ماجستير الهندسة الكهربائية مسار- الطاقة المتجددة والاستدامة، ماجستير الإدارة الهندسية، ماجستير العلوم في علم السموم والأدلة الجنائية، ماجستير العلوم في الفيزياء الطبية، ماجستير إدارة الموارد البشرية، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، ماجستير التسويق الرقمي، ماجستير المختبرات، ماجستير التربية في القياس والتقويم، ماجستير المحاسبة القضائية التنفيذي، ماجستير العلوم في التنوع الإحيائي.
وأبانت العمادة أن رابط التقديم هو:
http://myut.ut.edu.sa/ut//init
ورابط نشرة القبول:
http://2u.pw/sYT1K
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 12:48 PM
لمدة أسبوع في اختصاصات منها أمن المعلومات والبيانات والهندسة الكهربائيةجامعة تبوك تعلن مواعيد القبول للفترة الثانية لبرامج الماجستير المدفوعة
أعلنت جامعة تبوك -ممثلة في عمادة الدراسات العليا- عن موعد القبول للفترة الثانية لبرامج الماجستير المدفوعة للعام ١٤٤٣هـ، والذي بدأ التقديم فيه يوم الاثنين الموافق 1/ 1/ ١٤٤٣هـ، ويستمر حتى يوم الأحد القادم الموافق 7/ 1/ ١٤٤٣هـ.
وأوضحت العمادة كذلك أن البرامج المعلن عنها في الفترة الثانية هي ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، ماجستير أمن المعلومات، ماجستير العلوم في علم البيانات، ماجستير الهندسة الكهربائية مسار- الطاقة المتجددة والاستدامة، ماجستير الإدارة الهندسية، ماجستير العلوم في علم السموم والأدلة الجنائية، ماجستير العلوم في الفيزياء الطبية، ماجستير إدارة الموارد البشرية، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، ماجستير التسويق الرقمي، ماجستير المختبرات، ماجستير التربية في القياس والتقويم، ماجستير المحاسبة القضائية التنفيذي، ماجستير العلوم في التنوع الإحيائي.
وأبانت العمادة أن رابط التقديم هو:
http://myut.ut.edu.sa/ut//init
ورابط نشرة القبول:
http://2u.pw/sYT1K
، جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول للفترة الثانية لبرامج الماجستير المدفوعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول للفترة الثانية لبرامج الماجستير المدفوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.