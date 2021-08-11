محمد بن مسعود - الدمام - يُعتبر الشريانَ الأساسي للسكان وسط مطالبات برصف الطريق والشوارع الداخلية بدأت أمانة العاصمة المقدسة، أعمالها في تركيب أعمدة الإنارة في شارع الستين بحي العسيلة بمكة المكرمة. جاء ذلك بعد مطالبات كان قد أطلقها سكان الحي منذ سنوات؛ لإنارة الشارع الرئيسي "شارع الستين" بحي العسيلة. وقد شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تركيب أعمال الإنارة للشارع الرئيسي الوحيد بالحي، الذي يُعتبر الشريان الأساسي للسكان، وسط مطالبات برصف الطريق والشوارع الداخلية. 11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 12:46 PM يُعتبر الشريانَ الأساسي للسكان وسط مطالبات برصف الطريق والشوارع الداخلية بعد مناشدة وانتظار.. بدء تركيب أعمدة إنارة شارع الستين بـ"عسيلة مكة" بعد مناشدة وانتظار.. بدء تركيب أعمدة إنارة شارع الستين بـ"عسيلة مكة" بدأت أمانة العاصمة المقدسة، أعمالها في تركيب أعمدة الإنارة في شارع الستين بحي العسيلة بمكة المكرمة. جاء ذلك بعد مطالبات كان قد أطلقها سكان الحي منذ سنوات؛ لإنارة الشارع الرئيسي "شارع الستين" بحي العسيلة. وقد شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تركيب أعمال الإنارة للشارع الرئيسي الوحيد بالحي، الذي يُعتبر الشريان الأساسي للسكان، وسط مطالبات برصف الطريق والشوارع الداخلية. الكلمات المفتاحية ، بعد مناشدة وانتظار.. بدء تركيب أعمدة إنارة شارع الستين بـ"عسيلة مكة" ،

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