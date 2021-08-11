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استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، بمقر إقامته، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع.
وتفصيلاً، نقل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لفخامة رئيس الجمهورية اليمنية، وتمنياتهما بموفور الصحة لفخامته، ومزيد من التقدم والاستقرار للشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجهودات ومبادرات السعودية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق، كما أكد سموه الروابط الأخوية العميقة التي تربط بين حكومتَيْ وشعبَيْ البلدَيْن، وهي الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات السعودية، ومواقفها تجاه هذا البلد العزيز.
وحضر الاستقبال المدير العام لمكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 12:39 AM
أكَّدا الروابط الأخوية العميقة التي تربط بين حكومتَيْ وشعبَيْ البلدَيْنالرئيس اليمني يستقبل "خالد بن سلمان" ويستعرضان مجهودات ومبادرات السعودية
استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، بمقر إقامته، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع.
وتفصيلاً، نقل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لفخامة رئيس الجمهورية اليمنية، وتمنياتهما بموفور الصحة لفخامته، ومزيد من التقدم والاستقرار للشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجهودات ومبادرات السعودية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق، كما أكد سموه الروابط الأخوية العميقة التي تربط بين حكومتَيْ وشعبَيْ البلدَيْن، وهي الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات السعودية، ومواقفها تجاه هذا البلد العزيز.
وحضر الاستقبال المدير العام لمكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
، الرئيس اليمني يستقبل "خالد بن سلمان" ويستعرضان مجهودات ومبادرات السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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