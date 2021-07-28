شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: «كبدك» أسهمت في رفع نسبة الوعي بأمراض الكبد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عدّ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك", ما قدمته الجمعية خلال السنوات العشر الماضية , تجسيدًا لدورها الريادي تجاه المرضى من خلال الإسهام في رفع نسبة الوعي بأمراض الكبد والتخفيف من آلام, وذلك عبر المبادرات والبرامج الوقائية والعلاجية بحسب ما أظهرته الأرقام والإحصاءات لخدمات الجمعية.

جاء ذلك خلال تدشينه بالإمارة اليوم فعاليات "اليوم العالمي" لالتهابات الكبد بعنوان "لتحيا" .

وأشاد بمنجزات وأعمال الجمعية التي جاءت بتوفيق الله ثم بدعم القيادة الحكيمة، مشيرا إلى أن الجمعية خادمة لمرضى الكبد من خلال صناعة قاعدة معلومات متينة خادمة للوطن كافة.

ولفت إلى أن تفعيل الأيام العالمية المرتبطة بأمراض الكبد , فرصة لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة للتوعية بأمراض الكبد، والتشجيع على أهمية التوعية والتثقيف وتسليط الضوء على ضرورة إجراء الفحوصات الاستباقية المهمة لتدارك هذه الآفة.

وكان سموه قد اطّلع فور وصوله على المعرض المصاحب للتدشين، الذي ركز على التوعية عن أمراض الكبد وأنواعها وطرق التعامل مع المرض والوقاية منه، كما اطلع على ما تحقق للجمعية من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية التي تمثلت في استقبال 12422 حالة وتحويل 4150 مريضًا للعيادة الاستشارية، وتسليم أدوية لـ 425 مريضاً ، وشفاء 390 مريضا من فيروس الكبد (ج) واستفادة 1300 مريض من البرنامج العلاجي لفيروس الكبد (ج) ، وتحويل 840 مريضا للمستشفيات المرجعية فيما تم زراعة الكبد لـ 30 مريضاً وتقديم 550 خدمة اجتماعية للمستفيدين وتحويل 77 حالة للمركز السعودي لزراعة الأعضاء.