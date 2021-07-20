التباعد الجسدي والمسارات الافتراضية يسهمان في انسيابية طواف الإفاضة

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وشاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية والتي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.
وتأتي هذه الجهود المباركة لتحقيق توجيهات القيادة في العناية الفائقة بضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بما يحقق إقامة شعيرة الركن الخامس والتأكيد على ضمان سلامتهم.
500 موظف يستقبلون الحجاج في طواف الإفاضة
ولفت الحجيلي إلى استعداد 500 موظف وموظفة لاستقبال الحجاج منذ صباح العاشر من ذي الحجة لأداء طواف الإفاضة من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه - نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم، مؤكدا أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد نسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.
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