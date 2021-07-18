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طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأحد)، الصين بمزيد من الدعم والمساندة من في أزمة سد النهضة، مشدداً على أن قضية مياه نهر النيل موضوع وجودي بالنسبة لمصر.
وذكر "شكري" خلال استقبال مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، أن الدعم الصيني المطلوب منتظر من خلال مجلس الأمن، للوصول لاتفاق ملزم يراعي المصالح المشتركة، وفقاً لـ"رويترز".
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 02:43 PM
"شكري" شدد على أن المياه قضية وجود بالنسبة للقاهرةمصر تطالب الصين بمزيد من الدعم في أزمة سد النهضة
طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأحد)، الصين بمزيد من الدعم والمساندة من في أزمة سد النهضة، مشدداً على أن قضية مياه نهر النيل موضوع وجودي بالنسبة لمصر.
وذكر "شكري" خلال استقبال مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، أن الدعم الصيني المطلوب منتظر من خلال مجلس الأمن، للوصول لاتفاق ملزم يراعي المصالح المشتركة، وفقاً لـ"رويترز".
، مصر تطالب الصين بمزيد من الدعم في أزمة سد النهضة ،
المصدر : الخليج 365
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